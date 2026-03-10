Le chancelier allemand critique le projet de construction dans la zone E1 en Judée-Samarie

Le chancelier allemand Friedrich Merz a qualifié de « grande erreur » le projet de construction israélien dans la zone dite E1, située à l’est de Jérusalem, en Judée-Samarie. S’exprimant lors d’une conférence de presse à Berlin aux côtés du Premier ministre tchèque Andrej Babis, il a appelé le gouvernement israélien à renoncer à cette initiative, estimant qu’elle risquait de compromettre davantage la perspective d’une solution à deux États.

« Le gouvernement allemand appelle instamment à s’abstenir de telles mesures », a déclaré Friedrich Merz, soulignant que l’avancement du projet E1 « compliquerait la solution à deux États ». Ce projet d’urbanisation, approuvé par Israël en août dernier, prévoit la construction d’habitations sur une zone d’environ 12 kilomètres carrés en Judée-Samarie.

Le plan suscite depuis longtemps de vives critiques sur la scène internationale. Plusieurs responsables étrangers ont averti qu’une telle expansion pourrait fragmenter davantage les territoires palestiniens et rendre plus difficile l’établissement d’un futur État palestinien viable. Le porte-parole du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a notamment estimé que le projet pourrait constituer une « menace existentielle » pour la continuité territoriale d’un État palestinien.

En janvier, une organisation israélienne de surveillance des implantations a dénoncé la publication d’un appel d’offres portant sur la construction d’environ 3 400 logements dans la zone E1, un site considéré depuis longtemps comme particulièrement sensible dans le conflit israélo-palestinien.

Lors de son intervention, Friedrich Merz a également qualifié ces développements de « mouvements d’annexion », appelant les pays européens à adopter une position commune sur la question. Il a indiqué que le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, devait évoquer ce dossier lors d’un prochain déplacement en Israël.

Selon un rapport des Nations unies, l’expansion des implantations israéliennes a atteint en 2025 son niveau le plus élevé depuis au moins 2017. De nouvelles implantations ont notamment été approuvées en décembre, une décision que le ministre israélien des Finances Betsalel Smotrich a présentée comme un moyen d’empêcher la création d’un État palestinien.