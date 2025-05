Le chancelier allemand Friedrich Merz critique les opérations israéliennes à Gaza

Friedrich Merz, chancelier allemand, a exprimé lundi ses vives préoccupations concernant l'impact humanitaire des récentes frappes israéliennes sur Gaza, estimant que les dommages causés aux civils ne peuvent plus être justifiés comme une lutte contre le Hamas.

"Porter atteinte à la population civile dans une telle mesure, comme c'est de plus en plus le cas ces derniers jours, ne peut plus être justifié comme un combat contre le terrorisme du Hamas", a déclaré le chancelier lors d'un entretien télévisé avec la chaîne WDR.

Incompréhension face aux objectifs militaires

Merz s'est montré particulièrement critique envers la stratégie militaire israélienne, avouant ne plus comprendre les objectifs poursuivis par Tsahal. "Je ne comprends plus ce que l'armée israélienne fait dans la bande de Gaza, ni dans quel but la population civile subit un tel impact", a-t-il affirmé. Le chancelier a annoncé son intention d'organiser cette semaine un entretien téléphonique avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour lui demander "de ne pas aller trop loin". Toutefois, il a souligné que l'Allemagne, pour des "raisons historiques", resterait toujours plus mesurée dans ses critiques qu'autres partenaires européens.