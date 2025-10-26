Le chancelier autrichien refuse toute exclusion d’Israël de l’Eurovision 2026

Le chancelier autrichien Christian Stocker a rejeté avec fermeté toute idée d’interdire à Israël de participer au Concours Eurovision de la chanson 2026, que Vienne doit accueillir en mai prochain.

« Je considérerais comme une erreur fatale d’exclure Israël », a-t-il déclaré dans une interview à l’agence allemande dpa, publiée dimanche à l’occasion de la Fête nationale autrichienne. « Rien qu’en raison de notre histoire, je ne soutiendrai jamais une telle mesure », a-t-il ajouté, évoquant la responsabilité de l’Autriche dans les crimes commis durant la Shoah.

Cette déclaration intervient alors que le concours, officiellement apolitique, est au centre de controverses liées à la guerre à Gaza, déclenchée après les attaques du 7 octobre 2023 menées par le Hamas. Plusieurs chaînes publiques européennes — notamment en Espagne, Irlande et Pays-Bas — ont menacé de boycotter la compétition si Israël y participait.

L’Union européenne de radio-télévision (UER), qui organise l’événement, a d’ailleurs reporté à décembre une réunion initialement prévue en novembre pour statuer sur la présence israélienne.

En rappelant le devoir de mémoire de son pays, Christian Stocker a voulu envoyer un signal clair : l’Autriche entend maintenir la neutralité artistique et politique de l’Eurovision, tout en défendant la participation d’Israël à un concours « qui doit rester un espace de culture et non de division ».