Le chanteur israélien David D'Or agressé pendant un concert en Pologne

Le chanteur israélien David D'Or a été agressé dimanche soir lors de son concert à Varsovie par une manifestante pro-palestinienne qui lui a aspergé de la peinture rouge au visage.

L'incident s'est produit au moment où l'artiste interprétait la prière "Avinou Malkenou" (Notre Père, notre Roi). Selon le témoignage publié sur son compte Instagram, David D'Or raconte : "Au milieu de la prière, alors que je priais pour une bonne année et la paix dans le monde, j'ai fermé les yeux quand soudain j'ai senti quelque chose de froid sur mon visage."

La manifestante, qui brandissait un drapeau palestinien, a tenté de monter sur scène avant d'être évacuée par la sécurité. La peinture rouge a éclaboussé les vêtements du chanteur, son visage, la scène et les musiciens.

"La liste des chansons était comme tachée de sang", a déclaré l'artiste, précisant que l'incident s'est déroulé entre des morceaux comme "Shema Israël" et "Protège le monde, enfant". David D'Or a confié que ces "taches de peinture rouge l'ont ramené aux images d'horreur du 7 octobre", établissant un parallèle avec l'attaque du Hamas contre Israël.

L'artiste a partagé des images de l'agression sur les réseaux sociaux.