Le chef de la diplomatie polonaise accuse Tsahal d'avoir tué "ses propres otages", Israël riposte

Une nouvelle crise diplomatique a éclaté entre la Pologne et Israël après les déclarations du ministre polonais des Affaires étrangères Radosław Sikorski, qui a vivement attaqué Tsahal à la suite de l'affaire de la dégradation d'une statue de Jésus dans un village chrétien du sud du Liban.

Dans un message publié sur X, Sikorski a écrit : "Heureusement que le ministre Sa'ar s'est rapidement excusé, il y avait de quoi. Il faut punir ce soldat, mais aussi tirer des conclusions sur la manière dont ils sont éduqués et formés. Les soldats de Tsahal eux-mêmes admettent des crimes de guerre. Ils ont tué non seulement des civils palestiniens, mais même leurs propres otages."

La réaction israélienne a été immédiate. Gideon Sa'ar a rejeté avec fermeté des propos qu'il a qualifiés de graves, mensongers et diffamatoires envers Tsahal. Il a accusé son homologue polonais d'ignorance et de profonde incompréhension des réalités militaires, rappelant que dans toute guerre, des incidents opérationnels et des tirs amis peuvent survenir.

Le ministre israélien a également défendu la conduite de l'armée israélienne face aux organisations terroristes, affirmant qu'aucune armée occidentale ne combat le terrorisme avec autant de précision ni avec un souci comparable de limiter les pertes civiles. Selon lui, de nombreux pays démocratiques cherchent au contraire à tirer des enseignements de l'expérience opérationnelle de Tsahal.

Sa'ar a enfin invité Sikorski à condamner plutôt les manifestations antisémites survenues récemment au Parlement polonais, l'appelant à mesurer les conséquences de déclarations qu'il juge irresponsables.

Cette polémique intervient après l'ouverture par Tsahal d'une enquête sur une photo diffusée sur les réseaux sociaux montrant un soldat israélien frappant une statue de Jésus dans le village chrétien de Debel, au sud du Liban. L'acte avait été condamné localement comme une offense grave aux sentiments religieux des habitants, poussant Gideon Sa'ar à présenter des excuses officielles.