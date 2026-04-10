Le chef du Parti vert britannique appelle à rompre les relations commerciales et diplomatiques avec Israël

Le dirigeant du Parti vert britannique, Zack Polanski, a appelé à une rupture des relations commerciales et diplomatiques entre le Royaume-Uni et Israël, en réaction aux frappes israéliennes au Liban. Cette prise de position intervient en pleine campagne pour les élections locales, dans un contexte de tensions croissantes autour du conflit au Moyen-Orient.

Dans un discours prononcé à Londres, Polanski a dénoncé ce qu’il qualifie de « privilèges » accordés à Israël sur la scène internationale, appelant le gouvernement britannique à adopter des sanctions plus sévères, incluant la suspension de l’accord commercial bilatéral et l’arrêt des ventes d’armes. Il a également accusé le Premier ministre Keir Starmer de ne pas condamner suffisamment les actions israéliennes.

Le responsable écologiste a par ailleurs estimé que le Royaume-Uni devait interdire aux États-Unis d’utiliser son espace aérien pour des opérations militaires visant l’Iran, plaidant pour un « désengagement » des coopérations militaires entre Londres et Washington.

Le parcours de Zack Polanski confère une dimension particulière à ses propos. Issu d’une famille juive et ancien élève d’une école juive à Manchester, il affirme que son engagement en faveur des Palestiniens découle précisément de son identité et de son histoire. Il revendique une approche fondée sur les valeurs de justice et de mémoire, affirmant que le principe du « plus jamais ça » doit s’appliquer de manière universelle.