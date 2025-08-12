Le Conseil de l’Europe appelle à cesser les livraisons d’armes à Israël pouvant être utilisées à Gaza

Articles recommandés -

Le Conseil de l’Europe a exhorté ses 46 États membres à suspendre toute livraison d’armes à Israël si celles-ci présentent un risque d’être utilisées pour commettre des "violations des droits humains" dans la bande de Gaza.

Dans un communiqué, Michael O’Flaherty, commissaire aux droits de l’homme de l’organisation, a appelé les États à « faire tout leur possible pour prévenir et combattre les violations du droit international des droits humains ». Cela implique, selon lui, d’« appliquer strictement les normes juridiques existantes pour interdire les transferts d’armes lorsqu’il existe un risque qu’elles soient utilisées pour commettre des violations ».

O’Flaherty a également insisté sur « l’importance d’intensifier les efforts pour apporter une aide humanitaire aux populations touchées par le conflit », en garantissant un accès sans entrave à l’aide et en plaidant pour « la libération immédiate des otages ». Cet appel intervient peu après l’annonce par l’Allemagne de la suspension de certaines livraisons d’armes à Israël, jugées susceptibles d’être utilisées à Gaza, à la suite de l’approbation par le cabinet de sécurité israélien d’un plan visant à prendre le contrôle de Gaza. Le commissaire a salué les initiatives prises par certains gouvernements et institutions nationales de défense des droits humains, tout en estimant que « davantage doit être fait, et rapidement ».