Le Danemark dévoile un plan de 18,7 millions de dollars pour lutter contre l’antisémitisme

Le gouvernement danois a présenté un ambitieux programme national destiné à endiguer la montée de l’antisémitisme dans le pays, annonçant un investissement de 120 millions de couronnes (18,7 millions de dollars) d’ici 2030. Le plan vise à renforcer la sécurité, l’éducation et la recherche, dans un contexte d’augmentation marquée des actes antijuifs depuis l’attaque du 7 octobre 2023 et la guerre qui s’en est suivie à Gaza.

Selon le ministère de la Justice, les nouvelles mesures prévoient une hausse des financements destinés à la protection des institutions juives, un durcissement de la lutte contre la haine en ligne, ainsi que la mise en place de programmes éducatifs destinés aux enfants et aux adolescents. Un coordinateur spécialisé dans la lutte contre l’antisémitisme sera nommé au sein des établissements scolaires, tandis qu’une nouvelle association se consacrera spécifiquement au suivi et à la prévention des crimes de haine antisémites.

Les autorités s’appuient sur des données inquiétantes : en 2024, la communauté juive danoise a recensé 207 incidents antisémites, contre 121 l’année précédente et seulement neuf en 2022. Depuis fin 2023, la police a enregistré plus de 500 plaintes pour crimes de haine liés au mot-clé « judaïsme ».

« Les Juifs au Danemark ne doivent ni se sentir persécutés ni harcelés », a déclaré le ministre de la Justice Peter Hummelgaard, appelant à des « conséquences fermes » contre les auteurs de haine. Le ministre des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, a pour sa part rappelé que l’antisémitisme « attaque les valeurs mêmes sur lesquelles repose notre société ».