Le dossier des soldats israéliens arrêtés en Belgique après Tomorrowland, transféré à la CPI

L'affaire des soldats israéliens arrêtés au festival Tomorrowland en Belgique prend une nouvelle dimension. Le parquet fédéral belge a décidé vendredi de transférer le dossier d'enquête à la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye, dans le cadre de la coopération de la Belgique avec les institutions onusiennes.

Les deux militaires avaient été arrêtés et interrogés la semaine dernière après avoir brandi le drapeau de la brigade Givati de Tsahal lors du célèbre festival de musique électronique. La plainte avait été déposée par la fondation anti -israélienne Hind Rajab, et l'organisation GLAN. Il s'agit du premier cas d'Israéliens arrêtés et interrogés en Europe pour un lien présumé avec la guerre à Gaza.

Le Dr Gearóid Ó Cuinn, fondateur de GLAN, a salué "une reconnaissance significative de la gravité des crimes présumés et du droit des victimes à la justice". Il a toutefois critiqué la libération des suspects par la Belgique, estimant que "les autorités locales peuvent et doivent faire davantage pour arrêter et poursuivre les suspects de crimes de guerre".

L'organisation a appelé la CPI à émettre des mandats d'arrêt contre les soldats, craignant qu'ils "puissent retourner commettre d'autres infractions à Gaza".