Le festival du film juif de Malmö reporté après le refus des cinémas d’accueillir les projections

Le Festival international du film juif de Malmö a annoncé le report de son édition 2025 après que toutes les salles de cinéma de la ville ont refusé de projeter ses films, invoquant des raisons de sécurité, a rapporté l'Associated Press. L’événement, qui devait se tenir du 29 novembre au 2 décembre, devait marquer les 250 ans de présence juive en Suède.

Les organisateurs ont affirmé, dans un communiqué publié jeudi, avoir été « bloqués par toutes les salles commerciales et indépendantes de la ville ». Ils précisent vouloir désormais « faire une pause pour reprendre des forces avant de relancer la recherche d’un nouveau lieu », tout en soulignant avoir reçu un soutien « chaleureux » ces derniers jours.

L’un des fondateurs du festival, Ola Tedin, a expliqué à la chaîne publique SVT que certains exploitants avaient justifié leur refus par la crainte d’incidents pouvant menacer la sécurité du personnel et du public.

La chaîne de cinémas Filmstaden a confirmé sa décision, prise dès le printemps : « Après une évaluation approfondie, nous avons conclu que nous ne pouvions pas accueillir le festival pour des raisons de sécurité. » Le ministère suédois de la Culture n’a pas encore réagi à la polémique, qui suscite de vives critiques dans le pays, où la communauté juive dénonce un climat d’hostilité croissant. Créé l’an dernier, le festival devait présenter une sélection de films israéliens et internationaux autour de la culture juive, de la mémoire et du dialogue interreligieux.