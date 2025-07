Le groupe britannique Palestine Action échoue à suspendre son interdiction en tant qu'organisation terroriste

Articles recommandés -

Le groupe pro-palestinien Palestine Action sera interdit au Royaume-Uni à partir de minuit, après l’échec vendredi de sa cofondatrice, Huda Ammori, à suspendre la décision du gouvernement devant la Haute Cour de Londres. Ammori, qui a fondé le groupe en 2020, contestait la classification de Palestine Action comme organisation terroriste, une mesure validée par les parlementaires britanniques. La Cour d’appel a rejeté un recours tardif, confirmant l’interdiction.

Cette proscription, qui rend l’appartenance au groupe passible de 14 ans de prison, fait suite à des actions militantes, notamment l’intrusion dans une base de la Royal Air Force où deux avions ont été vandalisés pour protester contre le soutien présumé de Londres à Israël. Palestine Action, qui cible régulièrement des entreprises liées à Israël comme Elbit Systems, accuse le gouvernement britannique de "complicité" dans les bombardements israéliens à Gaza, déclenchés après l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023.

Le ministre de l’Intérieur, Yvette Cooper, a défendu l’interdiction, estimant que les violences et dégradations n’ont pas leur place dans une protestation légitime. Raza Husain, avocat d’Ammori, a dénoncé une mesure « discriminatoire et autoritaire », arguant que les actions du groupe ne relèvent pas du terrorisme. Des experts de l’ONU et des ONG ont critiqué cette décision, jugeant que dégrader des biens n’équivaut pas à un acte terroriste.