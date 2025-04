Le Hamas engage une procédure judiciaire pour être retiré de la liste terroriste britannique

L'organisation palestinienne conteste sa qualification de groupe terroriste au Royaume-Uni et revendique le statut de "mouvement de résistance légitime" Le Hamas a initié une procédure juridique visant à faire annuler sa désignation comme organisation terroriste par le Royaume-Uni, rapporte The Guardian.

La requête, déposée auprès du ministère de l'Intérieur britannique, s'accompagne d'une déclaration de Mousa Abu Marzouq, haut responsable du Hamas. "La décision du gouvernement britannique de proscrire le Hamas est injuste et symptomatique de son soutien indéfectible au sionisme, à l'apartheid et au nettoyage ethnique en Palestine depuis plus d'un siècle", affirme Abu Marzouq dans sa déclaration. Le Hamas soutient qu'il n'est pas un groupe terroriste mais "un mouvement islamique palestinien de libération et de résistance dont l'objectif est de libérer la Palestine". Le ministère de l'Intérieur britannique a refusé de commenter cette affaire en cours.

La proscription du Hamas au Royaume-Uni remonte à 2001 avec l'interdiction de sa branche militaire. En 2021, cette interdiction a été étendue à sa branche politique, l'ancienne ministre Priti Patel ayant qualifié la séparation des branches de "distinction artificielle".

Selon la législation britannique, l'appartenance à une organisation terroriste interdite, l'expression de soutien ou l'affichage public de symboles associés constituent des infractions pénales. Dans son argumentaire juridique, le Hamas allègue que l'approche britannique a étouffé le débat public, affirmant que "la police s'est lancée dans une campagne d'intimidation politique des journalistes, universitaires et militants". En réponse, Priti Patel a réaffirmé : "Le Hamas est une organisation terroriste maléfique soutenue par l'Iran, qui enlève, torture et assassine des personnes, y compris des ressortissants britanniques."