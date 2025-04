Le Hamas tente de sortir de la liste terroriste britannique : analyse d'un expert en contre-terrorisme

Dans un entretien accordé à i24NEWS, Khaled Hassan, expert et chercheur en contre-terrorisme basé à Londres, a analysé la démarche récente du Hamas qui a mandaté un cabinet d'avocats londonien pour tenter de se faire retirer de la liste des organisations terroristes au Royaume-Uni.

"Ce n'est pas la première fois malheureusement que ça arrive," explique Hassan. "En 2014, le Hamas a fait la même chose au sein de l'Union européenne. Ils ont pris un avocat qui était basé à Paris pour faire la même chose." L'expert précise que cet avocat parisien a ensuite vu "ses avoirs gelés par le ministère de l'intérieur après le 7 octobre pour son soutien au Hamas."

Cette stratégie juridique révèle, selon l'expert, l'existence d'un "réseau d'avocats, d'activistes, des gens qui soutiennent plus ou moins le Hamas et qui sont présents au Royaume-Uni, en France, mais qui mènent aussi cette bataille juridique."

Hassan estime toutefois que cette démarche a peu de chances d'aboutir, tout comme celle tentée auprès de l'Union européenne en 2014. "Il est très peu probable que cela réussisse au Royaume-Uni parce que le ministère de l'Intérieur a toute autorité pour désigner les organisations terroristes," affirme-t-il. L'aspect le plus préoccupant selon l'expert reste la mobilisation qui s'organise autour de cette initiative. Il cite notamment "une ONG dirigée par un activiste musulman qui a publié une vidéo disant comment on peut soutenir cette demande sans soutenir directement le Hamas et le terrorisme." Cette stratégie est particulièrement sophistiquée : "Ils conseillent au public comment soutenir ce recours" et utilisent une terminologie soigneusement choisie, préférant parler de "groupe militant palestinien" plutôt que de "groupe terroriste."

Hassan conclut en soulignant que ces acteurs "savent très bien quelles sont les procédures qu'ils peuvent faire sans violer la loi" et "savent utiliser la loi pour avancer leurs intérêts," ce qui représente un défi pour les autorités britanniques dans leur lutte contre le soutien au terrorisme.