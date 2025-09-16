Le Luxembourg envisagerait de reconnaître un Etat palestinien

Articles recommandés -

Le Grand-Duché du Luxembourg s'apprête à reconnaître officiellement un État palestinien, rejoignant ainsi un mouvement diplomatique européen d'ampleur qui se dessine pour la fin du mois de septembre.

Selon des informations rapportées lundi par le média Politico, le Premier ministre luxembourgeois Luc Frieden et le ministre des Affaires étrangères Xavier Bettel ont fait part de cette intention devant une commission parlementaire. Les deux responsables auraient toutefois précisé que l'annonce officielle se ferait de manière coordonnée avec plusieurs partenaires européens, notamment la France et la Belgique, à l'occasion de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies.

Cette démarche luxembourgeoise s'inscrit dans le sillage d'une initiative française annoncée par le président Emmanuel Macron. Le président français prévoit de formaliser cette reconnaissance lors de son intervention à l'Assemblée générale onusienne, une tribune qui devrait également être utilisée par d'autres dirigeants européens pour des annonces similaires.

La Belgique et le Royaume-Uni figurent également parmi les pays ayant exprimé leur intention de franchir ce pas diplomatique avant la fin septembre, témoignant d'une convergence européenne sur cette question sensible.