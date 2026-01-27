Le manque de statistiques fiables freine la lutte contre l'antisémitisme en Europe, alerte une agence de l’UE

L’Union européenne peine à lutter efficacement contre l’antisémitisme en raison de graves insuffisances dans la collecte et l’harmonisation des données, selon un rapport publié mardi par l’Agence des droits fondamentaux de l’UE (FRA). L’organisme estime que l’absence de statistiques fiables et comparables affaiblit les politiques publiques destinées à combattre un phénomène qualifié de "persistant" à l’échelle du continent.

En cause, des méthodes de recensement très hétérogènes selon les États membres. Les actes antisémites sont classifiés et comptabilisés différemment d’un pays à l’autre, ce qui fausse les chiffres et empêche toute comparaison pertinente entre États, souligne la FRA. Cette fragmentation statistique contribue à sous-estimer l’ampleur réelle du phénomène et complique l’évaluation des réponses mises en place.

La directrice de l’agence, Sirpa Rautio, insiste sur les conséquences concrètes de ces lacunes. "Les juifs à travers l’Europe continuent d’être confrontés à un antisémitisme durable", affirme-t-elle, appelant à des efforts coordonnés reposant sur des données solides. Selon elle, seule une vision précise de l’ampleur du problème permettra de poursuivre les auteurs, d’apporter justice aux victimes et de créer un environnement dans lequel les juifs peuvent vivre librement et ouvertement.

Pour y parvenir, la FRA recommande l’adoption de lignes directrices communes et un renforcement de la formation des forces de l’ordre, afin de mieux identifier les motivations antisémites derrière certains actes. L’agence plaide également pour une coopération accrue avec la société civile, jugée essentielle pour lutter contre la sous-déclaration des incidents.

Le rapport couvre l’ensemble des 27 États membres de l’Union européenne, ainsi que plusieurs pays candidats à l’adhésion, dont l’Albanie, la Macédoine du Nord et la Serbie. Il rappelle qu’une initiative a déjà été lancée en 2022, lorsque quinze États membres, parmi lesquels la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne, ont signé une déclaration visant à élaborer une méthodologie commune pour recenser et qualifier les actes antisémites.

Malgré cette avancée, la FRA estime que des efforts supplémentaires sont indispensables pour transformer ces engagements en outils opérationnels. Sans données cohérentes et comparables, conclut l’agence, la lutte contre l’antisémitisme en Europe restera structurellement entravée.