Le ministre allemand de la Culture dénonce les menaces de boycott d’Israël à l’Eurovision

Articles recommandés -

L’Allemagne a vivement critiqué samedi les appels au boycott de l’Eurovision 2026 si Israël y participe. Le ministre de la Culture, Wolfram Weimer, a dénoncé une “politisation” d’un concours censé rassembler les peuples, a rapporté l’AFP.

Ces derniers jours, plusieurs pays européens (Espagne, Irlande, Slovénie, Islande et Pays-Bas) ont menacé de se retirer de la compétition si l’État hébreu figure parmi les participants. Madrid a été le premier à officialiser sa décision, entraînant un effet domino.

“L’Eurovision a été fondé pour rapprocher les nations par la musique. Exclure Israël aujourd’hui va à l’encontre de cette idée fondamentale et transforme une fête du rapprochement en tribunal”, a déclaré Wolfram Weimer dans un communiqué. Il a rappelé que le concours avait vu le jour “sur les ruines de la guerre” et ne devait pas devenir “un lieu d’exclusion”.

Le ministre a également défendu le principe même de l’événement : “L’Eurovision repose sur le fait que les artistes soient jugés pour leur art et non pour leur nationalité. La culture de l’annulation n’est pas une solution, la solution, c’est la diversité et la cohésion.”

Face aux divisions croissantes, l’Union européenne de radio-télévision (UER), organisatrice de l’Eurovision, a lancé cet été une consultation auprès des 37 diffuseurs ayant participé à l’édition 2025, tenue à Bâle. La date limite pour confirmer la participation a été prolongée jusqu’en décembre.

Les appels à exclure Israël se sont intensifiés après la guerre à Gaza, déclenchée par le massacre du 7 octobre perpétré par le Hamas. La polémique a redoublé lors du dernier concours, où la chanson israélienne New Day Will Rise, interprétée par Yuval Raphael, avait terminé deuxième. Si elle n’avait recueilli que 60 points des jurys, elle avait largement dominé le vote du public avec 297 points, suscitant des contestations dans plusieurs pays, dont l’Espagne, l’Islande, la Belgique, la Finlande et l’Irlande, qui ont demandé des vérifications de résultats.

Le vainqueur autrichien, l’artiste JJ, avait lui-même appelé à la suspension d’Israël, avant de revenir sur ses propos.