Le ministre britannique des Affaires étrangères exhorte la BBC à qualifier le Hamas d'organisation terroriste

Le ministre britannique des affaires étrangères, David Cameron a exhorté la BBC à qualifier le Hamas d'organisation terroriste, lors d’une interview accordée au radiodiffuseur de Grande-Bretagne. Le média devrait reconsidérer sa ligne éditoriale après la vidéo de l'otage israélo-britannique Nadav Popplewell, publiée par le Hamas le weekend dernier, a-t-il dit à la journaliste qui l’interviewait.

https://twitter.com/i/web/status/1789779269234622872 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Comme tout le monde, j'ai regardé la vidéo diffusée par le Hamas, montrant Nadav répondant à une question sur son identité. J'ai regardé cette vidéo et je me suis dit qu'ils étaient vraiment insensibles, qu'ils jouaient avec les émotions de la famille", a confié David Cameron à la BBC. Il a ajouté avoir rencontré la famille de Nadav Popplewell, "déchirée depuis plus de 200 jours".

"Quand on voit ce que le Hamas est prêt à faire, on se rend compte à quel point nous avons affaire à des gens terribles, épouvantables, inhumains". "C'est peut-être le moment pour la BBC de se demander à nouveau si elle ne devrait pas qualifier ces gens de terroristes. Ce sont des terroristes", a martelé le chef de la diplomatie britannique.

AP Photo/Kin Cheung

La BBC est depuis longtemps sous le feu des critiques pour son refus de qualifier le Hamas d’organisation terroriste et pour le parti pris anti-israélien flagrant de ses reportages. Elle avait notamment affirmé sans preuve que l’armée israélienne avait attaqué des hôpitaux de la bande de Gaza et tenue de s’excuser après les preuves contraires apportées par Tsahal.