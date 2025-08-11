Le ministre italien de la Défense dénonce la dérive "fondamentaliste" du gouvernement Netanyahou

Articles recommandés -

Le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, a sévèrement critiqué le gouvernement israélien et son Premier ministre Benjamin Netanyahou, estimant qu’il a « perdu raison et humanité ». Dans un entretien à La Stampa, il a affirmé que « combattre les terroristes n’est plus une excuse » et qu’il faut désormais « trouver un moyen d’obliger Netanyahou à raisonner ».

Selon Crosetto, la situation actuelle dépasse le cadre d’une opération militaire entraînant des « dégâts collatéraux » : « Nous assistons à la pure négation du droit et des valeurs fondatrices de notre civilisation. » Il distingue la lutte contre le Hamas, qu’il qualifie de « libération », d’une "expulsion des Palestiniens de leurs terres", qu’il juge « inadmissible ».

Abordant la question du statut de la Palestine, le ministre ne voit pas dans sa reconnaissance un pas immédiat : « Cet État n’existe pas encore et le reconnaître dans ces conditions ne serait qu’une provocation politique. » Il plaide pour la mise en œuvre de la résolution onusienne « Deux peuples, deux États », garantissant à la fois l’existence d’un État palestinien et la sécurité d’Israël, ce qui suppose « l’éradication du terrorisme du Hamas ». Crosetto accuse par ailleurs le gouvernement israélien d’avoir adopté une « ligne fondamentaliste et intégriste », le comparant, dans ses méthodes, à celle de Vladimir Poutine. Selon lui, des décisions fermes doivent être prises pour protéger le peuple israélien de ce gouvernement et éviter une catastrophe humanitaire majeure.