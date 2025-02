Le pape François dans un état critique, le Vatican évoque une crise respiratoire majeure

Le Vatican a annoncé samedi que l'état de santé du pape François "continue d'être critique", après qu'il a subi une violente crise respiratoire nécessitant l'administration d'oxygène à haut débit. Le pontife de 88 ans, hospitalisé depuis le 14 février à la polyclinique Gemelli de Rome pour une double pneumonie, a également reçu des transfusions sanguines en raison d'une thrombocytopénie associée à une anémie. "Le Saint-Père n'est pas hors de danger", précise le bulletin médical quotidien du Vatican, indiquant que François "reste alerte et a passé la journée dans un fauteuil, même s'il souffrait plus que la veille". Le professeur Sergio Alfieri, qui dirige l'équipe médicale, souligne la gravité de la situation : "Si vous me demandez s'il est en danger de mort en ce moment, la réponse est non. Mais le pape n'est pas hors de danger."

Cette nouvelle hospitalisation, la plus longue de son pontificat, alimente les spéculations sur une possible démission. Le cardinal Gianfranco Ravasi n'écarte pas cette éventualité, tandis que le cardinal Pietro Parolin, Secrétaire d'État du Vatican, refuse d'entrer dans "des spéculations inutiles". "Nous pensons actuellement à la santé du Saint-Père, à sa guérison, à son retour au Vatican : ce sont les seules choses qui importent", déclare-t-il au Corriere della Sera.

À l'extérieur de l'hôpital Gemelli, où François occupe une suite papale au dixième étage, religieux et prêtres du monde entier se rassemblent pour prier. "Nous prions aujourd'hui pour le Saint-Père, et notre espoir est qu'il se rétablisse bien dans la Grâce de Dieu", confie le prêtre brésilien Don Wellison.

Le pape, qui a subi plusieurs interventions chirurgicales majeures en 2021 et 2023, continue de maintenir un agenda chargé malgré ses problèmes de santé récurrents, notamment des douleurs à la hanche et au genou qui le contraignent à utiliser un fauteuil roulant.