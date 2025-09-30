Le pape Léon XIV appelle le Hamas à accepter le plan de paix de Trump pour Gaza

Le pape Léon XIV a exprimé mardi son soutien au plan de paix en 20 points présenté par le président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza. Dans des propos rapportés par l’agence italienne ANSA, le souverain pontife a salué « des éléments très intéressants » contenus dans cette initiative et a formulé l’espoir que le Hamas « l’acceptera dans les délais fixés ».

Le plan, négocié sans la participation du mouvement terroriste islamiste palestinien, exige notamment le désarmement de la milice, une condition que cette dernière a toujours rejetée. Le Hamas a toutefois indiqué qu’il examinerait la proposition « de bonne foi » avant d’y répondre officiellement.

S’exprimant à Castel Gandolfo, sa résidence d’été, le pape Léon a également commenté la flottille internationale qui tente d’acheminer une aide humanitaire directement vers Gaza.

« De toutes parts, on dit : espérons qu’il n’y aura pas de violence et que les personnes soient respectées. C’est très important », a insisté le pape.