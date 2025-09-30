Le pape Léon XIV appelle le Hamas à accepter le plan de paix de Trump pour Gaza
Il met aussi en garde contre une nouvelle flambée de violence autour de la flottille humanitaire en route vers Gaza
Le pape Léon XIV a exprimé mardi son soutien au plan de paix en 20 points présenté par le président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza. Dans des propos rapportés par l’agence italienne ANSA, le souverain pontife a salué « des éléments très intéressants » contenus dans cette initiative et a formulé l’espoir que le Hamas « l’acceptera dans les délais fixés ».
Le plan, négocié sans la participation du mouvement terroriste islamiste palestinien, exige notamment le désarmement de la milice, une condition que cette dernière a toujours rejetée. Le Hamas a toutefois indiqué qu’il examinerait la proposition « de bonne foi » avant d’y répondre officiellement.
S’exprimant à Castel Gandolfo, sa résidence d’été, le pape Léon a également commenté la flottille internationale qui tente d’acheminer une aide humanitaire directement vers Gaza.
« De toutes parts, on dit : espérons qu’il n’y aura pas de violence et que les personnes soient respectées. C’est très important », a insisté le pape.