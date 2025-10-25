Le pape Léon XIV approuve la béatification de 11 prêtres martyrs du nazisme et du communisme

Le pape Léon XIV a approuvé vendredi la béatification de onze prêtres catholiques tués en Europe entre 1941 et 1952, reconnus comme martyrs par l’Église pour avoir été exécutés « par haine de la foi ».

Neuf d’entre eux étaient prêtres polonais, assassinés dans les camps nazis d’Auschwitz et de Dachau entre 1941 et 1942. Selon le Vatican, ces religieux, engagés dans des activités pastorales et éducatives, furent arrêtés « simplement parce qu’ils étaient prêtres catholiques », victimes d’une répression particulièrement féroce contre le clergé polonais. Parmi eux figurent Jan Swierc, Ignacy Antonowicz, Karol Golda, Franciszek Harazim, Ludwik Mroczek, Wlodzimierz Szembek ou encore Kazimierz Wojciechowski.

Le pape a également reconnu le martyre de Jan Bula et Vaclav Drbola, deux prêtres exécutés en 1951 et 1952 dans l’ex-Tchécoslovaquie communiste. Accusés à tort de complicité dans un attentat contre des responsables du régime, ils furent torturés, forcés d’avouer, puis pendus.

Selon Vatican News, ces prêtres ont choisi de rester fidèles à leur vocation, malgré les risques d’arrestation et de mort. La béatification, dernière étape avant la canonisation, peut être prononcée sans reconnaissance de miracle lorsqu’une personne est morte en martyr.

Le Vatican voit dans cette décision un hommage à ceux qui ont préservé leur foi face aux totalitarismes du XXe siècle.