Le pape Léon XIV approuve la béatification de 11 prêtres martyrs du nazisme et du communisme

Reconnu martyrs par l’Église, ce groupe incarne "la fidélité à la foi" face aux persécutions totalitaires du XXᵉ siècle.

i24NEWS
i24NEWS
2 min
2 min
Le pape Léon XIV fait un geste après avoir prononcé la prière du Regina Caeli depuis la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre au Vatican, le 11 mai 2025.
Le pape Léon XIV fait un geste après avoir prononcé la prière du Regina Caeli depuis la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre au Vatican, le 11 mai 2025.Tiziana FABI / AFP

Le pape Léon XIV a approuvé vendredi la béatification de onze prêtres catholiques tués en Europe entre 1941 et 1952, reconnus comme martyrs par l’Église pour avoir été exécutés « par haine de la foi ».

Neuf d’entre eux étaient prêtres polonais, assassinés dans les camps nazis d’Auschwitz et de Dachau entre 1941 et 1942. Selon le Vatican, ces religieux, engagés dans des activités pastorales et éducatives, furent arrêtés « simplement parce qu’ils étaient prêtres catholiques », victimes d’une répression particulièrement féroce contre le clergé polonais. Parmi eux figurent Jan Swierc, Ignacy Antonowicz, Karol Golda, Franciszek Harazim, Ludwik Mroczek, Wlodzimierz Szembek ou encore Kazimierz Wojciechowski.

Video poster
Deux galas caritatifs pour les blessés de Tsahal

Le pape a également reconnu le martyre de Jan Bula et Vaclav Drbola, deux prêtres exécutés en 1951 et 1952 dans l’ex-Tchécoslovaquie communiste. Accusés à tort de complicité dans un attentat contre des responsables du régime, ils furent torturés, forcés d’avouer, puis pendus.

Selon Vatican News, ces prêtres ont choisi de rester fidèles à leur vocation, malgré les risques d’arrestation et de mort. La béatification, dernière étape avant la canonisation, peut être prononcée sans reconnaissance de miracle lorsqu’une personne est morte en martyr.

Le Vatican voit dans cette décision un hommage à ceux qui ont préservé leur foi face aux totalitarismes du XXe siècle.

Cet article a reçu 1 commentaires

Commentaires