Le pape Léon XIV exprime sa solidarité avec "la terre martyrisée" de Gaza

Lors de la prière dominicale de l’Angélus, place Saint-Pierre, le pape Léon XIV a exprimé un message de compassion et de soutien envers les habitants de Gaza, qu’il a qualifiée de « terre martyrisée ».

S’adressant à des associations catholiques rassemblées derrière une banderole réclamant la « paix pour Gaza », le souverain pontife a salué « les initiatives qui, dans toute l’Église, expriment la solidarité avec les frères et sœurs qui souffrent ».

Dans un contexte de guerre qui dure depuis bientôt deux ans et alors qu’Israël intensifie ses opérations militaires, Léon XIV a fermement rejeté la logique de violence et de représailles. « Je le répète : il n’y a pas d’avenir fondé sur la violence, l’exil forcé, la vengeance », a-t-il déclaré, sous les applaudissements des fidèles réunis place Saint-Pierre. Le pape a insisté sur la nécessité pour la communauté internationale et les acteurs du conflit de privilégier la réconciliation et le dialogue. « Les peuples ont besoin de paix », a-t-il conclu, lançant un nouvel appel pour une solution durable qui permette de mettre fin à la souffrance des populations civiles prises au piège des combats.