Le pape Léon XIV s’entretient avec Mahmoud Abbas sur la crise à Gaza

Le pape Léon XIV s’est entretenu par téléphone, lundi, avec le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, pour "discuter du conflit à Gaza et des violences en Cisjordanie", a annoncé le Vatican. Cette première conversation officielle depuis le début de son pontificat a permis au Saint-Père de réitérer son appel au respect du droit humanitaire international. « Il est impératif de protéger les civils et les lieux sacrés, d’interdire l’usage indiscriminé de la force et le transfert forcé de populations », a-t-il déclaré, selon le communiqué.

Le pape a insisté sur « l’urgence d’apporter une assistance aux plus vulnérables et de permettre un accès adéquat à l’aide humanitaire » dans un contexte de crise à Gaza. Cet échange intervient après un appel vendredi avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, au lendemain d’une frappe israélienne sur l’unique église catholique de Gaza, qui a tué trois personnes. Le Vatican, qui a condamné cet acte, continue d’appeler à la désescalade et à la protection des populations civiles, tout en plaidant pour une solution pacifique dans la région.