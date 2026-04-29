Le Parlement européen exige la fin des contenus antisémites dans les manuels palestiniens

Le Parlement européen a adopté de nouvelles résolutions appelant à conditionner les futurs financements de l’Union européenne à l’Autorité palestinienne à la suppression de contenus antisémites et incitant à la violence dans ses manuels scolaires. Cette décision s’inscrit dans une critique récurrente : pour la dix-septième année consécutive, l’institution condamne les supports éducatifs produits par l’Autorité palestinienne.

Selon l’organisation de surveillance IMPACT-se, ces manuels contiennent « des contenus antisémites, des incitations à la violence et une glorification du martyre et du jihad ». L’ONG souligne également que l’Autorité palestinienne s’était engagée auprès de l’Union européenne, en 2024, à réformer ses programmes éducatifs, sans que ces promesses n’aient été suivies d’effets concrets à ce jour.

Les résolutions votées par le Parlement européen traduisent une volonté accrue de lier les aides financières à des exigences précises en matière de contenus pédagogiques, dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient. Elles visent à empêcher que les fonds européens ne contribuent indirectement à la diffusion de messages jugés contraires aux valeurs de l’Union.

Dans un communiqué, le directeur général d’IMPACT-se, Marcus Sheff, a salué une décision « claire et essentielle », estimant qu’il était « impensable qu’après les massacres du 7 octobre, le programme scolaire de l’Autorité palestinienne reste imprégné de haine, de violence et d’antisémitisme ». Il a également dénoncé une « promesse vide » de réforme, appelant la Commission européenne à tirer des conséquences concrètes de cette inaction.

Ce durcissement de ton marque une nouvelle étape dans le débat sur l’utilisation des fonds européens et sur le rôle de l’éducation dans les dynamiques de radicalisation, alors que la pression s’intensifie pour exiger des réformes structurelles au sein de l’Autorité palestinienne.