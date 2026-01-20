Le Parlement européen gèle l’accord commercial avec Washington face aux pressions de Donald Trump

Le Parlement européen a décidé de suspendre le processus de ratification de l’accord commercial conclu l’an dernier entre l’Union européenne et les États-Unis, dans un contexte de tensions croissantes avec le président américain Donald Trump, ont confirmé mardi plusieurs groupes politiques.

Un consensus majoritaire s’est dégagé au sein de l’hémicycle pour geler cet accord, soutenu notamment par les sociaux-démocrates (S&D) et le Parti populaire européen (PPE). « Il existe un accord majoritaire pour suspendre la ratification », a déclaré la présidente du groupe S&D, Iratxe García Pérez. Le PPE, premier groupe du Parlement, a également confirmé ce choix.

Conclu l’été dernier, l’accord prévoit des droits de douane de 15 % sur les exportations européennes vers les États-Unis, tout en supprimant les droits de douane sur les exportations américaines vers l’UE. Pour le président du groupe PPE, Manfred Weber, empêcher les entreprises américaines d’accéder librement au marché européen constitue « un levier extrêmement puissant ». Un avis partagé par Valérie Hayer, présidente du groupe centriste Renew, qui estime peu probable que les entreprises américaines renoncent au marché européen.

La décision ne fait toutefois pas l’unanimité. Une partie de la droite nationaliste européenne s’oppose au gel. Le coprésident du groupe ECR, Nicola Procaccini, a jugé la mesure « erronée », tandis que le groupe des Patriotes, présidé par l’eurodéputé français Jordan Bardella, soutient au contraire la suspension, estimant qu’un « rapport de force » s’impose face à Washington.

Ce gel bloque de facto la ratification et l’entrée en vigueur de l’accord. Les divisions persistent en revanche sur les autres réponses à apporter aux menaces américaines, notamment concernant le Groenland. Le PPE et l’ECR appellent à la désescalade et s’opposent au recours au mécanisme européen anti-coercition, tandis que d’autres groupes plaident pour l’utilisation de ce « bazooka » économique afin de défendre les intérêts européens.