Le Parlement européen interdit l’accès à ses locaux aux diplomates iraniens

Le Parlement européen a décidé d’interdire l’accès de ses bâtiments aux diplomates et représentants du régime iranien, en réaction à la répression violente des manifestations qui secouent l’Iran depuis plusieurs semaines, a rapporté Politico. L’annonce a été faite lundi par la présidente de l’institution, Roberta Metsola, dans une lettre adressée aux eurodéputés.

Selon cette décision, l’interdiction s’appliquera à l’ensemble des sites du Parlement à Bruxelles et à Strasbourg, ainsi qu’au secrétariat général à Luxembourg. Concrètement, toute personne munie d’un passeport iranien sera contrôlée à l’entrée, et celles identifiées comme travaillant pour le régime de Téhéran se verront refuser l’accès avec effet immédiat. « Le peuple iranien peut continuer à compter sur ce Parlement pour le soutien, la solidarité et l’action », écrit Metsola dans sa lettre, consultée par Politico.

Cette mesure intervient dans un contexte d’indignation internationale croissante face à la répression menée par les autorités iraniennes contre des manifestations massives réclamant la fin de décennies de régime théocratique. Les protestations visent notamment le pouvoir du guide suprême, Ali Khamenei.

La présidente du Parlement européen a également évoqué la possibilité de nouvelles sanctions de l’Union européenne, actuellement à l’étude par le service diplomatique du bloc. « Ceux qui bravent les rues, comme les prisonniers politiques toujours détenus, ont besoin de plus que de simples déclarations de solidarité », a-t-elle déclaré.

Parmi les options évoquées figure à nouveau la désignation du Corps des Gardiens de la révolution islamique comme organisation terroriste, ainsi qu’un élargissement des sanctions européennes visant les responsables de la répression, des violences et des exécutions.

Alors que les manifestations se poursuivent malgré les coupures de communication et les arrestations arbitraires, Roberta Metsola affirme que l’Europe « entend les demandes de dignité et de liberté » portées par les Iraniens.