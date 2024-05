Le parlement néerlandais adopte une motion qualifiant le slogan "From the River to the Sea" d'incitation à la violence

Le parlement néerlandais adopte à une courte majorité une motion déclarant que le fait de scander "De la rivière à la mer, la Palestine sera libre" est un acte pénal d'incitation à la violence.

La motion, qui n'est pas contraignante, a été adoptée par un seul vote, à 74 voix contre 73, par la Tweede Kamer, la chambre basse du Parlement néerlandais, qui compte 150 sièges. L'auteur de la motion est Maikel Boon, un législateur du Parti pour la liberté de Geert Wilders, qui est arrivé en tête lors des élections de 2023 et qui a récemment annoncé qu'il avait mis en place une coalition au pouvoir sous sa direction. Wilders, un politique anti-islam, est un fervent partisan d'Israël et se décrit comme un promoteur de ce qu'il appelle les valeurs judéo-chrétiennes. Le slogan "provient directement de la charte du Hamas et constitue donc un appel à la violence contre tous les Juifs du monde", indique la motion. Le slogan, qui fait référence au Jourdain et à la Méditerranée, est devenu ces derniers mois un slogan incontournable des manifestations anti-israéliennes. Bien que la motion ne soit pas contraignante pour le ministère public ou les juges, il s'agit néanmoins du document officiel le plus solide sur le sujet à ce jour aux Pays-Bas.