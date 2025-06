Le passé nazi du grand-père de la future patronne du MI6 embarrasse Londres

Articles recommandés -

L'automne prochain, Blaise Metreweli deviendra la première femme à prendre la tête du MI6, les services de renseignement extérieur britanniques, en 116 ans d'existence de l'organisation. Mais des révélations troublantes sur son passé familial jettent aujourd'hui une ombre sur cette nomination historique.

Un grand-père collaborateur des nazis

Selon une enquête du Daily Mail publiée dimanche, le grand-père paternel de la future directrice du MI6 était un collaborateur notoire des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Constantin Dobrowolski, déserteur de l'Armée rouge soviétique, aurait travaillé pour le compte des forces d'occupation allemandes dans la région de Tchernihiv, en Ukraine actuelle.

Les archives allemandes révèlent que Constantin Dobrowolski était connu des commandants de la Wehrmacht sous les surnoms de "boucher" ou "agent numéro 30". Les documents découverts dans les archives de Fribourg montrent qu'il signait ses rapports par la formule "Heil Hitler" et se vantait d'avoir "participé personnellement" à "l'extermination des Juifs".

Des crimes de guerre documentés

Les témoignages archivés dépeignent un homme d'une cruauté exceptionnelle. Dobrowolski aurait pillé les corps des victimes de la Shoah, participé au massacre de Juifs locaux et ri en assistant à des agressions sexuelles contre des détenues. Après avoir déserté de l'Armée rouge en août 1941, il était devenu chef de la police d'occupation allemande dans sa ville natale de Snovsk, dans la région de Tchernihiv.

La BBC rapporte que Dobrowolski figurait également sur une liste de personnes recherchées par le KGB dans les années 1960, répertorié comme agent de renseignement étranger et traître à la patrie, suggérant qu'il était peut-être encore vivant à cette époque.

Une fuite vers la Grande-Bretagne

Après la guerre, l'épouse de Dobrowolski, Barbara, et leur fils de deux mois, Constantin junior, ont fui vers la Grande-Bretagne. En 1947, Barbara épouse David Metreweli, et son fils adopte plus tard le nom de famille de son beau-père. Cependant, la BBC a pu consulter son certificat de naturalisation de juillet 1966, conservé aux Archives nationales, où son nom de famille figure encore comme Dobrowolski, Metreweli étant inscrit comme "nom d'emprunt". Constantine junior devient par la suite radiologue dans l'armée britannique. Sa fille, Blaise Metreweli, naît en 1977.

La défense du Foreign Office

Le Foreign Office britannique a défendu Blaise Metreweli après que les médias ont révélé que son grand-père avait combattu pour l'Allemagne nazie. Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a publié une déclaration précisant que "Blaise Metreweli n'a jamais connu ni rencontré son grand-père paternel. Les origines de Blaise sont marquées par les conflits et les divisions, et comme beaucoup de personnes d'origine est-européenne, elles ne sont que partiellement connues."

Une nomination historique sous les projecteurs

Blaise Metreweli est destinée à devenir la première femme à diriger l'organisation et entrera en fonction le 1er octobre 2025. Âgée de 47 ans, elle sera la 18e personne à diriger le MI6 depuis sa création et la seule membre de cette organisation secrète dont l'identité est publiquement connue. Elle rapporte directement au ministre des Affaires étrangères.

Cette révélation intervient à un moment délicat pour les services de renseignement britanniques, qui tentent de moderniser leur image et d'attirer de nouveaux talents dans un contexte géopolitique complexe. L'affaire soulève des questions sur les procédures de vérification des antécédents, même si les autorités britanniques insistent sur le fait que Metreweli elle-même n'a aucun lien avec les actions de son grand-père.