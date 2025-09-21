Le Portugal reconnaît officiellement l'État palestinien, rejoignant trois autres pays occidentaux

Articles recommandés -

Le ministre portugais des Affaires étrangères, Paulo Rangel, a annoncé dimanche la reconnaissance officielle par Lisbonne d’un État palestinien indépendant. Cette décision intervient dans un contexte diplomatique particulièrement tendu au Proche-Orient, alors que le conflit entre Israël et le Hamas se poursuit et que les négociations pour la libération des otages stagnent.

Le Portugal devient ainsi le quatrième pays en une seule journée à franchir ce pas symbolique, après le Canada, l’Australie et le Royaume-Uni, qui avaient annoncé plus tôt leur reconnaissance. Ces annonces, coordonnées, visent selon leurs dirigeants à relancer l’espoir d’une solution à deux États et à ouvrir une perspective de paix durable dans la région.

Cependant, du côté israélien, ces reconnaissances sont perçues comme un « cadeau fait au terrorisme », plusieurs responsables politiques affirmant qu’elles risquent de renforcer le Hamas. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a dénoncé une démarche « unilatérale » et promis une réponse ferme à ce qu’il considère comme une menace pour la sécurité et l’avenir de l’État hébreu.