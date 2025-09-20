Le Portugal reconnaîtra officiellement l'État de Palestine dimanche

Articles recommandés -

Le Portugal a annoncé vendredi soir qu’il reconnaîtra officiellement l’État de Palestine dimanche 21 septembre, à la veille de l’ouverture de l’Assemblée générale des Nations unies à New York. Cette décision, confirmée par le ministère portugais des Affaires étrangères, intervient dans un contexte de tensions croissantes au Proche-Orient.

Dans un communiqué, Lisbonne précise que cette reconnaissance est motivée par « l’évolution extrêmement préoccupante du conflit », tant sur le plan humanitaire qu’en raison des menaces répétées d’annexion de territoires palestiniens par Israël.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique internationale : un sommet, coprésidé par la France et l’Arabie saoudite, se tiendra lundi en marge de l’Assemblée générale de l’ONU. Son objectif : relancer la solution à deux États, permettant aux Palestiniens et aux Israéliens de vivre « côte à côte, en paix et en sécurité ». Selon la présidence française, neuf autres pays devraient profiter de cette rencontre pour officialiser également leur reconnaissance : Andorre, Australie, Belgique, Canada, Luxembourg, Malte, Royaume-Uni, Saint-Marin et France. Voisin du Portugal, l’Espagne a déjà franchi ce pas en mai 2024, aux côtés de l’Irlande et de la Norvège.

Actuellement, près des trois quarts des 193 États membres de l’ONU reconnaissent l’État de Palestine, proclamé en 1988 par la direction palestinienne en exil. La semaine dernière, l’Assemblée générale a voté massivement en faveur d’un texte soutenant la création d’un État palestinien, tout en excluant explicitement le Hamas de toute gouvernance future.