Le Premier ministre britannique demande aux présidents des universités de protéger les étudiants juifs

Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a demandé jeudi aux dirigeants des universités de protéger les étudiants juifs contre "le harcèlement et les insultes antisémites de la part d'une minorité bruyante lors de manifestations sur les campus", a rapporté l'agence Reuters.

Les étudiants de certaines universités britanniques ont installé des campements pour protester contre Israël dans sa guerre contre le Hamas, mais il n'y a pas eu, jusqu'à présent, de troubles de la même ampleur que ceux observés dans certaines universités américaines. M. Sunak a invité les dirigeants de certaines des universités britanniques les plus connues à Downing Street et leur a affirmé qu'ils devaient adopter une approche de tolérance zéro à l'égard des incidents antisémites et de toute autre forme de discrimination, a déclaré son porte-parole. En mars, M. Sunak a annoncé son intention de s'attaquer à ce qu'il appelle les activités extrémistes en Grande-Bretagne. Le Premier ministre "a demandé aux universités de rester des bastions de tolérance où les débats se déroulent dans le respect des autres et où chaque étudiant se sent en sécurité", a déclaré le porte-parole aux journalistes après la réunion.