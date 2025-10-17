Le Premier ministre britannique fustige l’interdiction des supporters du Maccabi Tel Aviv à Aston Villa

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a vivement dénoncé jeudi la décision des autorités anglaises d’interdire aux supporters du Maccabi Tel Aviv d’assister au match de Ligue Europa contre Aston Villa, prévu le 6 novembre. Sur les réseaux sociaux, Starmer a qualifié cette mesure de "mauvaise décision" et rappelé : "Nous ne tolérerons pas l’antisémitisme dans nos rues. Le rôle de la police est de garantir que tous les supporters puissent profiter du match sans crainte de violences ou d’intimidation."

Cette interdiction fait suite à l’accord de l’UEFA sur le refus des autorités locales de distribuer des billets aux fans israéliens, après une réunion impliquant les responsables de la ville de Birmingham, les services de sécurité et le club Aston Villa. Le club a confirmé la restriction via un message sur les réseaux sociaux.

Israël a également réagi. Le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar a qualifié la décision de "honteuse" et a demandé aux autorités britanniques de revenir sur leur position. L’opposant israélien Yair Lapid a lui aussi critiqué la mesure, estimant qu’Israël devrait faire pression sur le gouvernement britannique pour permettre aux supporters du Maccabi d’assister au match, et dénonçant le soutien de l’UEFA comme "scandaleux".

Selon les règles de l’UEFA, au moins 5 % de la capacité d’un stade doivent être réservés aux supporters visiteurs, sauf en cas de préoccupations sécuritaires locales. Dans ce cas, les autorités locales ont jugé nécessaire d’interdire l’accès, invoquant les tensions politiques autour d’Israël et des incidents passés impliquant des supporters du Maccabi, notamment lors d’un match à Amsterdam. Birmingham, où 30 % de la population est musulmane et où des manifestations pro-palestiniennes ont lieu continuellement depuis le début de la guerre à Gaza, a également connu des appels à annuler ou à déplacer la rencontre.

À ce jour, le match reste programmé. Aston Villa a remporté ses premières rencontres de Ligue Europa, tandis que le Maccabi Tel Aviv a enregistré un match nul contre le PAOK et une défaite face au Dinamo Zagreb. Leur prochain adversaire sera le club danois de Midtjylland.