Le président allemand appelle Alger à gracier Boualem Sansal

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a exhorté lundi son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune à accorder sa grâce à l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, détenu depuis un an en Algérie. Dans un communiqué, le chef de l’État allemand a plaidé pour un « geste humanitaire », proposant que le romancier, âgé et souffrant de problèmes de santé, soit transféré en Allemagne afin d’y recevoir les soins nécessaires.

« Un tel geste serait l’expression d’une attitude humanitaire et d’une vision politique à long terme », a déclaré M. Steinmeier, soulignant sa « relation personnelle de longue date » avec le président Tebboune et les « bonnes relations » entre Berlin et Alger.

Boualem Sansal, arrêté à Alger le 16 novembre 2024, a été condamné en appel en juillet 2025 à cinq ans de prison pour des propos jugés attentatoires à l’unité nationale, après avoir affirmé que l’Algérie avait hérité, sous la colonisation française, de territoires auparavant marocains.

Cette affaire, qui suscite une forte mobilisation internationale, ravive les tensions diplomatiques entre Alger et Paris. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a récemment assuré que la France menait un « dialogue exigeant » avec Alger pour obtenir la libération de l’écrivain.

L’appel du président allemand intervient alors que les relations franco-algériennes traversent une crise profonde depuis plus d’un an, marquée par des rappels d’ambassadeurs, des expulsions réciproques de diplomates et des restrictions sur les visas officiels.