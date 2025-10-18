Le prince Andrew écarté après de nouveaux liens révélés avec Jeffrey Epstein

Le prince Andrew a été contraint de renoncer à ses derniers titres royaux après la révélation de nouveaux échanges compromettants avec Jeffrey Epstein. Des courriels, datés de février 2011, ont montré que le duc de York était resté en contact avec le financier condamné bien au-delà de ce qu’il avait affirmé publiquement.

Dans un communiqué publié par Buckingham Palace, le frère du roi Charles III a annoncé sa décision de se retirer « pour ne pas distraire du travail de Sa Majesté ». Une mesure prise sous forte pression du roi et du prince William, selon plusieurs observateurs, alors que la monarchie cherche à restaurer sa crédibilité.

Andrew, âgé de 65 ans, avait déjà été écarté de ses fonctions publiques en 2019 après une interview désastreuse sur ses liens avec Epstein et les accusations de Virginia Giuffre, victime présumée de trafic sexuel. Il avait conclu un accord à l’amiable en 2022, sans reconnaître sa culpabilité.

Cette nouvelle affaire survient alors que Charles III, en traitement contre un cancer, prépare une visite au Vatican et tente de stabiliser la monarchie pour l’avenir, sous l’égide du prince William. Pour les experts, cette décision marque la rupture définitive entre Andrew et la Couronne.

« S’il y a d’autres révélations, elles ne rejailliront plus sur la monarchie », a estimé Craig Prescott, spécialiste de droit constitutionnel à Londres.