Le profanateur du Coran Salwan Momika quitte la Suède pour la Norvège

Un réfugié irakien en Suède qui a suscité l'indignation internationale en profanant le Coran à plusieurs reprises l'année dernière, a déclaré mercredi qu'il quittait le pays pour la Norvège voisine après que Stockholm a révoqué son permis de séjour.

Salwan Momika, un Irakien chrétien qui a brûlé des Corans lors d'une série de manifestations en Suède l'été dernier, a déclaré à l'AFP qu'il avait quitté la Suède et était arrivé en Norvège, où il prévoyait de demander l'asile. "J'ai quitté la Suède en raison des persécutions dont j'ai fait l'objet de la part des institutions gouvernementales", a déclaré M. Momika. Les profanations du Coran de Momika ont suscité l'indignation et la condamnation générales dans les pays musulmans.

Des manifestants irakiens ont pris d'assaut l'ambassade de Suède à Bagdad à deux reprises en juillet dernier, déclenchant la seconde fois des incendies dans l'enceinte de l'ambassade. Le gouvernement suédois a condamné les profanations du Coran, mais a souligné les lois du pays concernant la liberté d'expression et de réunion. "La Suède est devenue une menace pour moi depuis la décision de m'expulser et la menace de m'extrader", a ajouté Momika, en qualifiant de "gros mensonge" la liberté d'expression et la protection des droits de l'homme en Suède.