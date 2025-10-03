Le rabbin Daniel Walker, héros de l'attentat de Manchester, salué par Isaac Herzog

Au lendemain de l'attentat meurtrier qui a frappé la synagogue de Heaton Park à Manchester pendant Yom Kippour, le rabbin Daniel Walker, figure centrale de la communauté juive locale, est salué comme un héros. C'est lui qui, avec l'équipe de sécurité, a empêché le terroriste de pénétrer à l'intérieur du lieu de culte, évitant ainsi un massacre de plus grande ampleur.

Jeudi soir, le rabbin Walker a reçu un appel du président israélien Isaac Herzog, qui lui a exprimé sa gratitude et son admiration. "Je vous présente mes condoléances et vous remercie pour votre courage immense", a déclaré Herzog dans cet échange révélé par un correspondant de Kan à Manchester. "Je sais que vous êtes encore traumatisé, ce sont des membres de votre communauté qui ont été assassinés. J'en suis profondément désolé. Puissions-nous connaître des jours meilleurs."

Visiblement ému, le rabbin Walker a répondu : "Merci. Cela réchauffe le cœur de savoir que vous vous souciez de nous en Israël."

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a également salué l'héroïsme du rabbin et des agents de sécurité, soulignant que les services d'urgence et l'équipe de sécurité de la synagogue "ont empêché une tragédie encore plus grande". Le commandant de la police de Manchester, Stephen Watson, a confirmé que les fidèles et le personnel de sécurité avaient contribué à bloquer l'assaillant avant qu'il ne soit abattu par les forces de l'ordre.

Un témoin oculaire a raconté que l'attaque s'est produite au début des prières. "Le rabbin Daniel Walker, qui dirigeait l'office, est resté calme et, avec d'autres, a conduit l'assemblée vers un lieu sûr. Ce sont de véritables héros", a-t-il témoigné.

L'attaque combinée a vu le terroriste forcer l'entrée de l'enceinte de la synagogue, renverser plusieurs fidèles avec son véhicule et poignarder mortellement l'un d'eux. Il s'est alors retrouvé face aux portes verrouillées par le rabbin et les agents de sécurité, qui avaient appliqué exactement le protocole répété lors d'exercices antérieurs.

Ce type de procédure avait déjà sauvé de nombreuses vies il y a six ans à Halle, en Allemagne, où un extrémiste de droite lourdement armé avait tenté d'attaquer une synagogue également pendant Yom Kippour, sans parvenir à y pénétrer grâce aux portes sécurisées.

Le bilan de l'attentat de Manchester s'élève à deux morts et quatre blessés graves, mais aurait pu être bien plus lourd sans la réactivité et le sang-froid du rabbin Walker et de son équipe de sécurité.