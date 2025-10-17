Le régulateur britannique sanctionne la BBC pour un documentaire trompeur tourné à Gaza

Le régulateur britannique des médias, Ofcom, a estimé que le documentaire de la BBC sur Gaza, diffusé en février, avait « trompé le public de manière significative ». Intitulé « Gaza: How To Survive A Warzone », le film était narré par un garçon de 13 ans, Abdallah al-Yazouri, fils du vice-ministre de l’Agriculture du Hamas, Eyman al-Yazouri — une information jamais divulguée aux téléspectateurs.

Selon Ofcom, cette omission a compromis « la confiance élevée » du public dans les documentaires de la BBC sur un sujet aussi sensible que le conflit Israël-Hamas. Le régulateur a souligné que trois employés de la société de production indépendante Hoyo Films connaissaient le lien familial, sans en informer la BBC.

À la suite d’une vingtaine de plaintes, le documentaire a été retiré de la plateforme BBC iPlayer. Une enquête interne dirigée par Peter Johnston avait déjà reconnu, en juillet, un manquement grave aux règles d’exactitude. Dans un communiqué, la BBC admet une « violation significative » de ses directives et annonce qu’elle présentera une déclaration d’excuses publiques sur BBC2 à 21 h, à une date encore à confirmer.