Le roi de Belgique qualifie la guerre à Gaza de "honte pour toute l’humanité"

Articles recommandés -

Dans un discours prononcé à la veille de la fête nationale belge, le roi Philippe a qualifié les abus humanitaires à Gaza de « honte pour toute l’humanité », une prise de position exceptionnellement directe pour un monarque qui évite traditionnellement les déclarations politiques publiques. « J’ajoute ma voix à ceux qui dénoncent les graves abus humanitaires à Gaza, où des innocents meurent de faim sous les bombes, piégés dans leurs enclaves », a-t-il déclaré depuis son palais à Bruxelles. Il a soutenu l’appel du secrétaire général de l’ONU à mettre fin immédiatement à cette « crise insupportable ».

C’est la première fois que le roi Philippe s’exprime avec autant de force sur un conflit. Contrairement au gouvernement fédéral belge, plus réservé dans ses critiques, le roi, dont le rôle se limite à conseiller et alerter, a marqué les esprits. L’offensive israélienne à Gaza, lancée après l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023 qui a tué 1 200 personnes et enlevé 251 otages, a causé plus de 59 000 morts, selon les autorités sanitaires du Hamas.