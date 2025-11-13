Le Royal Concert Hall d’Amsterdam annule l’interdiction visant un concert de Hanoucca avec le chantre de Tsahal

Le Royal Concert Hall d’Amsterdam (Concertgebouw) a finalement annulé sa décision d’interdire un concert de Hanoucca auquel devait participer le hazan (chantre) en chef de Tsahal, Shai Abramson. La salle de concert, l’une des plus prestigieuses au monde, avait annoncé la semaine dernière l’annulation de la représentation du 14 décembre, reprochant aux organisateurs de ne pas avoir retiré Abramson — lieutenant-colonel de réserve de l’armée israélienne — de la programmation.

Cette décision avait provoqué un tollé international ainsi que la menace de poursuites judiciaires de la part de la Chanukkah Concert Foundation, organisatrice de l’événement. Face à la pression croissante, le Concertgebouw annonce ce jeudi avoir conclu un accord de compromis avec la fondation.

Selon cet arrangement, le concert public programmé l’après-midi se tiendra comme prévu, mais sans la participation d’Abramson. En revanche, le hazan israélien donnera dans la soirée deux concerts privés, réservés uniquement à des invités triés sur le volet. Ces représentations parallèles permettront de maintenir sa présence artistique sans l’exposer à la polémique entourant sa fonction symbolique au sein de l’armée israélienne.

Dans un communiqué, le Concertgebouw réaffirme cependant sa position : « Dans le climat polarisé actuel, le hazan, en tant que chef chantre des Forces de défense d’Israël, ne peut se produire dans notre salle pour un événement public. En raison de son rôle symbolique au sein d’une armée engagée dans un conflit, sa présence divise la société », explique l’institution.

Les bénéfices des concerts privés seront reversés à une association œuvrant pour la cohésion sociale à Amsterdam, précise encore la direction du Concertgebouw.