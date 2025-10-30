Le Royaume-Uni débloque 4 millions de livres pour aider au déminage de Gaza

Le Royaume-Uni a annoncé jeudi une aide de 4 millions de livres sterling (environ 4,5 millions d’euros) destinée à appuyer les opérations de déminage dans la bande de Gaza, ravagée par plus de deux ans et demi de guerre avec Israël. Ce financement sera versé au service de lutte antimines des Nations unies (UNMAS) afin de permettre le déploiement de nouveaux experts chargés de retirer les mines, bombes et munitions non explosées.

Selon le ministère britannique des Affaires étrangères, cette aide vise à faciliter la circulation de l’aide humanitaire sur le territoire, où un cessez-le-feu — le troisième depuis octobre 2023 — est en vigueur depuis le 10 octobre dernier. Londres souligne que le déminage constitue un « élément essentiel » de l’accord de trêve, négocié sous l’égide des États-Unis, afin d’ouvrir la voie à un accès humanitaire élargi et à une paix durable.

« Nous devons tout faire pour que Gaza reçoive massivement de l’aide. Aucun secours ne sera possible sans sécuriser le terrain », a déclaré la cheffe de la diplomatie britannique, Yvette Cooper, annonçant également un déplacement imminent au Proche-Orient.

Début octobre, l’ONG Handicap International estimait que près de 70.000 tonnes d’explosifs avaient été larguées sur Gaza depuis 2023, dont jusqu’à 10 % n’auraient pas explosé. En visite au siège de l’organisation HALO Trust, Mme Cooper a rencontré des représentants de l’UNMAS et du Mines Advisory Group (MAG), saluant l’engagement d’équipes britanniques « prêtes à rendre Gaza plus sûre ».