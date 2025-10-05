Le Royaume-Uni prépare de nouvelles restrictions sur les manifestations après l'attentat de Manchester

La ministre britannique de l'Intérieur Shabana Mahmood s'apprête à présenter de nouvelles limitations sur les manifestations et à octroyer des pouvoirs supplémentaires à la police pour éviter "l'impact cumulatif" néfaste de rassemblements répétés, selon la presse britannique. Cette annonce intervient après l'arrestation samedi de près de 500 personnes à Londres lors de manifestations de soutien à l'organisation terroriste "Palestine Action".

Les manifestants ont été interpellés alors qu'ils protestaient contre l'interdiction de cette organisation par le gouvernement britannique et dénonçaient un "génocide", malgré les appels de la police et du Premier ministre Keir Starmer à s'abstenir de manifester, deux jours seulement après l'attentat antisémite contre une synagogue de Manchester.

Selon les autorités, 297 personnes arrêtées restent en détention, les autres ayant été libérées sous caution. La majorité des arrestations ont eu lieu sur Trafalgar Square, où des manifestants brandissaient des pancartes affichant leur soutien à "Palestine Action", désignée organisation terroriste par Londres en juillet dernier.

Le plan de Mahmood prévoit d'autoriser les forces de police à imposer des restrictions aux manifestants en fonction de leurs activités antérieures. Concrètement, si une manifestation se tient de manière répétée au même endroit, la police pourra ordonner son déplacement vers un autre site. Toute violation de ces nouvelles conditions sera passible d'arrestation.

La ministre a également annoncé qu'elle réexaminerait la législation existante pour s'assurer que la police dispose de pouvoirs suffisants, y compris la possibilité d'interdire totalement certaines manifestations dans des cas spécifiques.

"Le droit de manifester est une liberté fondamentale dans notre pays, mais le fait que les Juifs britanniques ne se sentent plus en sécurité dans leur propre pays est dévastateur", a-t-elle déclaré à Sky News. "Nous devons trouver le moyen d'inverser cette tendance et d'assurer la sécurité des Juifs au Royaume-Uni."

Ces déclarations font suite à l'attaque terroriste antisémite perpétrée la semaine dernière contre une synagogue de Manchester pendant Yom Kippour, qui a fait deux morts et trois blessés graves.

Mahmood a précisé que le gouvernement avait déjà renforcé la présence policière dans toutes les synagogues, ainsi que dans les centres communautaires juifs et les écoles, et que les ministres travaillaient en étroite collaboration avec le Community Security Trust (CST), l'organisation de sécurité de la communauté juive.