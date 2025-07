Le système d’aide israélien à Gaza, un "spectacle grotesque" (ministre britannique)

Articles recommandés -

Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, a qualifié, lundi, devant le Parlement, le système d’aide israélien à Gaza, via la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), d’« inhumain, dangereux et privant les Gazaouis de leur dignité ». « C’est un spectacle grotesque, infligeant un coût humain terrible », a-t-il déclaré, dénonçant les frappes israéliennes ayant tué des civils cherchant de l’aide. Il accuse le Hamas d’exploiter le chaos, mais interroge : « Quelle justification militaire peut-il y avoir pour tuer des enfants affamés ? » Lammy critique le plan du ministre israélien de la Défense, Israel Katz, de déplacer les civils à Rafah, le qualifiant de « vision cruelle ».

« La guerre à Gaza doit cesser », a-t-il insisté, plaidant pour un cessez-le-feu permanent et la libération des otages via des négociations, tout en excluant un rôle du Hamas dans la gouvernance de Gaza. Il a fustigé l’« idéologie extrémiste » du gouvernement Netanyahou, accusé de bloquer la solution à deux États, et dénoncé la violence des colons. Sur la Syrie, Lammy exige une enquête sur les massacres à Soueida, soulignant l’importance d’une Syrie stable pour la sécurité régionale. En réponse, Gideon Sa’ar a rétorqué que le Hamas est « seul responsable » des souffrances à Gaza.