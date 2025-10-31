Le terroriste de la synagogue de Manchester est mort de multiples blessures par balles, selon l’enquête

L’enquête ouverte à Manchester sur l'élimination de Jihad al Shamie, terroriste de l’attaque contre la synagogue Heaton Park Hebrew Congregation, a confirmé qu’il avait succombé à plusieurs blessures par balles.

Le 2 octobre dernier, cet homme d’origine syrienne, naturalisé britannique, avait foncé en voiture sur des fidèles rassemblés pour Yom Kippour à Crumpsall, avant de sortir armé d’un couteau et de tenter de pénétrer dans l’édifice.

Les forces spéciales de police ont ouvert le feu après qu’il eut couru vers elles de manière agressive, tenant un couteau et un objet suspect, plus tard identifié comme un faux dispositif explosif.

Selon le surintendant en chef Lewis Hughes, plusieurs tirs ont été effectués, atteignant mortellement le terroriste qui s’est effondré sur place.

Le juge Alexia Durran, coroner en chef d’Angleterre et du pays de Galles, a confirmé que la cause provisoire du décès était bien liée à ces tirs. L’identification d’al Shamie a été réalisée grâce à ses empreintes digitales, son téléphone et des vérifications auprès de sa famille.

L’attaque avait coûté la vie à deux fidèles : Melvin Cravitz, 66 ans, père de trois enfants, tué de multiples coups de couteau, et Adrian Daulby, 53 ans, abattu par balle alors qu’il tentait de bloquer les portes du lieu de culte pour protéger les autres.

L’organisme indépendant de surveillance de la police britannique (IOPC) a conclu qu’aucune faute n’avait été commise par les agents impliqués.

Les enquêtes concernant les deux victimes reprendront en février 2026.