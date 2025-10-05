Le terroriste de la synagogue de Manchester harcelait et manipulait son ex-compagne (média)

Le Manchester Evening News révèle que Jihad Al-Shamie, le terroriste abattu jeudi après l’attentat contre la synagogue Heaton Park Hebrew Congregation, avait envoyé une série de messages violents et insultants à son ex-compagne après leur rupture.

Âgé de 35 ans, Al-Shamie a tué deux fidèles et blessé quatre autres lors de l’attaque survenue pendant Yom Kippour. Son ancienne partenaire, aujourd’hui réfugiée à l’étranger, raconte avoir été manipulée et endoctrinée au cours d’une relation marquée par la violence psychologique et les convictions extrémistes de l’assaillant.

Rencontré sur une application de rencontres musulmane, Al-Shamie lui montrait régulièrement des vidéos radicales, lui ordonnait d’être « dévouée à la cause » et tenait des propos dérangeants sur ses fantasmes de viol ou son souhait de rejoindre Daech — des menaces qu’elle n’avait pas prises au sérieux à l’époque. Après leur séparation, il l’a harcelée via l’application bancaire Revolut, lui écrivant :

« J’ai aimé te détruire des centaines de fois. En plein dans ta jeunesse. » ou encore :

« Débloque-moi et donne-moi ton Snap. » Un message vocal obtenu par le quotidien montre également son ton dominateur, la critiquant sur son poids et ses habitudes alimentaires. « C’était fou, je ne peux pas croire que je sois restée aussi longtemps », confie la jeune femme, profondément marquée.