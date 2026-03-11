Les autorités britanniques annulent une marche de soutien à l'Iran et aux Palestiniens prévue à Londres

Une marche de soutien aux Palestiniens et au régime iranien, prévue dimanche prochain dans le centre de Londres dans le cadre de la Journée d’Al-Qods, a été annulée après une intervention des autorités britanniques. Selon le journal Jewish News, le chef de la police métropolitaine, Sir Mark Rowley, a demandé à la ministre britannique de l’Intérieur, Shabana Mahmood, d’empêcher la tenue de l’événement en raison de risques pour l’ordre public.

À l’issue de discussions entre la police, le ministère de l’Intérieur et la municipalité de Londres, il a été décidé que la manifestation n’aurait pas lieu. La marche devait se tenir alors que la situation au Moyen-Orient reste particulièrement tendue, notamment après la répression récente menée par le régime iranien contre ses propres citoyens et dans le contexte de l’offensive militaire israélo-américaine contre l’Iran.

La Journée d’Al-Qods a été instaurée en 1979 par l’ayatollah Ruhollah Khomeini, fondateur de la République islamique d’Iran. Elle est devenue un rendez-vous annuel de mobilisation contre Israël et de soutien à la cause palestinienne, marqué par des rassemblements dans plusieurs villes à travers le monde, dont Londres depuis les années 1980.

L’organisation britannique Campaign Against Antisemitism a salué l’annulation de la manifestation, estimant toutefois que des mesures supplémentaires étaient nécessaires. Elle a appelé le gouvernement à inscrire les Gardiens de la révolution iraniens sur la liste des organisations terroristes, affirmant que cela constituait une question urgente de sécurité nationale.

La ministre de l’Intérieur Shabana Mahmood a confirmé avoir approuvé la demande de la police d’interdire la marche. Elle a expliqué que cette décision visait à prévenir de graves troubles à l’ordre public dans un contexte de tensions internationales accrues liées au conflit au Moyen-Orient.