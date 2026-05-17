Les billets d’avion vont augmenter en Europe avec la flambée du kérosène

Le prix des billets d’avion en Europe devrait augmenter dans les prochains mois, sous l’effet de la flambée du coût du kérosène liée à la guerre en Iran et aux perturbations dans le détroit d’Ormuz.

Interrogé par la BBC, le directeur général de l’Association internationale du transport aérien, Willie Walsh, a estimé que cette hausse était désormais « inévitable ». Selon lui, les compagnies aériennes ne pourront pas absorber durablement l’augmentation de leurs coûts.

Depuis plusieurs semaines, certaines compagnies avaient pourtant baissé leurs tarifs sur des vols européens afin de remplir leurs avions. Mais cette stratégie commerciale pourrait rapidement atteindre ses limites si les prix du carburant restent élevés.

« Il est tout simplement impossible pour les compagnies aériennes d’absorber les coûts supplémentaires auxquels elles sont confrontées », a averti Willie Walsh. À terme, selon lui, la hausse du pétrole se répercutera nécessairement sur le prix des billets.

La situation inquiète particulièrement au Royaume-Uni, mais aussi dans une partie de l’Europe, très dépendante des approvisionnements venus du Golfe. La fermeture du détroit d’Ormuz a fait bondir les prix du carburant et ravivé les craintes d’un été sous tension pour le transport aérien.

Les autorités britanniques tentent toutefois de rassurer. Londres affirme que les compagnies aériennes ne constatent actuellement aucune pénurie de kérosène.

Mais Willie Walsh estime que les conséquences du conflit pourraient durer. Même en cas de réouverture rapide du détroit d’Ormuz, les perturbations sur le marché du carburant risquent, selon lui, de peser pendant plusieurs mois, voire jusqu’à l’année prochaine.