Les funérailles du pape François rassemblent 400.000 personnes présentes au Vatican

Les obsèques du pape François, décédé cette semaine à l'âge de 88 ans, se sont tenues ce samedi sur la place Saint-Pierre, au Vatican. Au moins 400 000 personnes se sont réunies au Vatican pour assister aux funérailles et ont bordé les rues de Rome pour voir son cercueil transporté vers la basilique Sainte-Marie-Majeure où il a été inhumé, selon le ministre italien de l'Intérieur.

Des dirigeants du monde entier réunis à Rome

L'événement a attiré de nombreux chefs d'État et dignitaires venus du monde entier. Parmi les personnalités présentes figuraient le président américain Donald Trump et son épouse Melania, l'ancien président Joe Biden accompagné de sa femme Jill, le Premier ministre britannique Keir Starmer, le prince William, ainsi que le roi de Jordanie.

Ce rassemblement exceptionnel a nécessité un dispositif de sécurité considérable, avec environ 4 000 policiers mobilisés pour l'occasion. Des heures avant le début de la cérémonie, des milliers de fidèles s'étaient déjà massés sur la place Saint-Pierre, certains ayant patienté toute la nuit pour assister aux funérailles.

Une cérémonie dirigée par le cardinal Re

C'est le cardinal Giovanni Battista Re, âgé de 91 ans, qui a présidé la cérémonie funèbre. Bien qu'il ait été chargé de convoquer les cardinaux à Rome après le décès du pape et qu'il ait dirigé plusieurs assemblées "communautaires" importantes depuis, il ne participera pas au processus de sélection du prochain pontife. En effet, son âge avancé l'exclut du conclave, où seuls les cardinaux de moins de 80 ans peuvent voter.

Un cortège funèbre vers la basilique Sainte-Marie-Majeure

À l'issue de la messe funéraire, le cortège s'est dirigé vers la basilique Sainte-Marie-Majeure (Santa Maria Maggiore), où le pape François avait expressément demandé à être inhumé. Conformément à ses souhaits, son cercueil était dépourvu d'ornements, portant uniquement son nom, reflet de la simplicité qu'il avait cultivée tout au long de son pontificat.

Des rencontres diplomatiques en marge des funérailles

En marge de la cérémonie, plusieurs rencontres diplomatiques de haut niveau ont eu lieu. Donald Trump et Volodymyr Zelensky se sont notamment entretenus au Vatican, un jour après que le président américain ait déclaré qu'un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine était "très proche".

Des moments solennels

La cérémonie a été marquée par plusieurs moments forts. Le cercueil du pape a été transporté à travers la basilique Saint-Pierre jusqu'à la place, porté solennellement par les porteurs pontificaux. Le Premier ministre britannique Keir Starmer et le prince William se sont recueillis devant la dépouille pour rendre un dernier hommage. Le président américain Donald Trump et son épouse Melania ont également été autorisés à entrer dans la basilique Saint-Pierre pour un moment de recueillement devant le cercueil du pape avant le début de la cérémonie officielle.

Vers l'élection d'un nouveau pape

Dans environ deux semaines, le conclave se réunira pour élire le successeur de François. Cette assemblée secrète des cardinaux électeurs déterminera qui sera le prochain chef de l'Église catholique, qui compte plus d'un milliard de fidèles à travers le monde.

La disparition du pape François marque la fin d'un pontificat qui a duré plus de douze ans, caractérisé par des réformes significatives au sein de l'Église et une approche plus ouverte sur de nombreuses questions sociales.