"Les idiots utiles du Hamas" : Michael Prazan dénonce la propagande pro-iranienne en Occident

Articles recommandés -

L'écrivain Michael Prazan, auteur de "La Vérité sur le Hamas et ses idiots utiles", a analysé sur i24NEWS l'extension de l'influence iranienne en Occident à travers un réseau d'acteurs qu'il qualifie d'"idiots utiles".

Une "fusée à plusieurs étages"

Prazan décrit un système organisé en strates successives. "Il y a d'abord les organisations fréristes implantées en Occident", explique-t-il, qui ont mobilisé dès le 7 octobre "de nouveaux idiots utiles" parmi les étudiants. Ces jeunes, "parfois pleins de bonne volonté", seraient selon lui "entachés d'un antisémitisme masqué par un dévoiement de l'antiracisme".

Le phénomène s'est ensuite étendu aux intellectuels médiatiques, puis aux personnels politiques. L'auteur vise particulièrement "l'intégralité de LFI", la gauche en général, et même Olivier Faure qui "essaie de rejoindre le cortège en criant au génocide". Plus surprenant, il inclut Emmanuel Macron parmi ces "idiots utiles", de manière "plus flottante".

Prazan rappelle que cette expression d'"idiots utiles" remonte à Lénine, qui désignait ainsi les intellectuels occidentaux comme Sartre relayant la propagande soviétique. "Aujourd'hui on relaie la propagande du Hamas", affirme-t-il.

L'Iran instrumentalise l'opinion

Concernant les critiques des frappes israéliennes en Iran, l'écrivain dénonce une contradiction flagrante : "Tout le monde sait que l'Iran est une dictature qui maltraite ses femmes, ses opposants, ses homosexuels", mais "la détestation d'Israël est première" chez ces acteurs.

Il révèle avoir observé dans les manifestations "des agents de la République islamique distribuer des drapeaux iraniens" que "les étudiants ont saisi sans sourciller".

Face à ce phénomène, Michael Prazan estime que "les forces en présence sont très défavorables aux Juifs" numériquement, face à une communauté "ré-islamisée par les Frères musulmans". Il regrette les "soutiens extrêmement fragiles" des pouvoirs publics et conclut que "les Juifs ne peuvent compter que sur eux-mêmes".