"Les jours du régime iranien sont comptés", affirme le chancelier allemand

Le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré mercredi que le régime iranien vivait ses derniers moments, estimant qu’un pouvoir qui ne se maintient que par « la violence pure et la terreur » contre sa propre population n’a plus de légitimité pour gouverner. S’exprimant à Berlin lors d’une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre roumain Ilie Bolojan, Merz a jugé que la fin du régime pourrait « se compter en semaines ».

Ces propos interviennent dans un contexte de répression sévère en Iran, déclenchée après un vaste mouvement de contestation populaire réprimé dans le sang. « Un régime qui ne survit qu’en brutalisant son peuple est condamné », a insisté le chancelier, dénonçant une situation intérieure devenue, selon lui, politiquement et moralement intenable.

Friedrich Merz a par ailleurs exprimé son soutien à l’initiative italienne visant à inscrire le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) sur la liste des organisations terroristes de l’Union européenne. Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, doit soumettre cette proposition à ses homologues européens. Le chancelier allemand a toutefois regretté que « un ou deux pays » de l’UE restent encore réticents à cette mesure, qui nécessite l’unanimité des Vingt-Sept.

La prise de position allemande fait écho aux déclarations récentes du président américain Donald Trump, qui a averti Téhéran que « le temps était compté » avant une éventuelle attaque, après le refus du régime iranien de négocier sous pression américaine. Washington a parallèlement renforcé sa présence militaire dans le Golfe, suscitant des inquiétudes quant à une possible escalade régionale.