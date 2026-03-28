"Les Juifs sont une abomination" : des messages de militants écologistes provoquent un scandale au Royaume-Uni

Des messages privés attribués à des militants du Parti vert britannique suscitent une vive controverse outre-Manche, après la diffusion d’échanges contenant des propos antisémites d’une rare violence. Selon ces révélations, issues de discussions sur WhatsApp, plusieurs membres d’un groupe militant pro-palestinien auraient qualifié les Juifs d’«abomination pour cette planète» et tenu des accusations généralisées les visant collectivement.

Ces échanges, largement relayés dans la presse britannique, mettent en cause des membres liés à une faction interne du parti, engagée sur les questions moyen-orientales. Certains participants y auraient également évoqué l’incendie criminel ayant visé des ambulances d’une organisation juive à Golders Green, à Londres, en suggérant qu’il pourrait s’agir d’une «fausse opération», voire d’une action orchestrée par des Juifs eux-mêmes — une affirmation qui alimente les accusations de complotisme et de désinformation.

Les propos révélés incluraient aussi des tentatives de justifier l’emploi du terme «Juifs» plutôt que «sionistes», brouillant volontairement la distinction entre critique politique et stigmatisation d’un groupe religieux ou ethnique. Plusieurs intervenants auraient ainsi appelé à «reprendre le contrôle du récit», dans un langage jugé particulièrement radical.

Ces révélations interviennent dans un climat déjà tendu au Royaume-Uni, marqué par une recrudescence des actes antisémites depuis le début du conflit au Moyen-Orient.